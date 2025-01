Sant Sebastià i la pesta

Tot sigui pel tardeo, coqueteo i politiqueo. Ha arribat la pesta a les festes de Sant Sebastià i dubtem que el cartell de Podemos eviti contagis però és cartell necessari, reivindicatiu i visibilitza col·lectius denigrats. A qui haurien de denunciar és a abogados cristianos per voler ser els porcs amos de la gent i dels seus desitjos. El batle de Palma el troba vomitiu (la seva formació te fama d’aparentar i dir una cosa i llavors fer tot el contrari) i noltros trobem vomitives les faltes de respecte a la història del- pot ser Consistori- . L´any 1523 la Pesta feia estralls entre els agermanats dintre murades esperant l’assalt dels piolins enviats per l’emperador per a reprimir una reivindicació justa. La derrota agermanada ens obri 400 anys de caciquisme i manfotisme o resignació esclava. Encara avui, i de resultes, preferim ser esclaus butxaques plenes que dignes. No ens hem recuperat. Sant Sebastià inaugurà 130 anys sense epidèmies? No. Foren les mesures profilàctiques i les quarantenes que s’adoptaren a partir d’aleshores. No fou el Sant, fou qualque metge o dirigent espavilat. El culte al Sant estorbava prevenció, com moltes neo- festes estorben avui nostra vertadera història i nostra identitat. Siguin respectuosos amb el col·lectius LGTBI com resa el cartell. Ho siguin també amb la història. Aprofitin Sant Sebastià per a ser agermanats i denunciar tota injustícia. Se neguin a fer comèdia insubstancial o a criar cervells de pinso. No segueixin dirigents pesta per quatre duros. Torrin tot mal rollo.