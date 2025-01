El Mufasa y el MASUFA, tan distintos

Me gusta hacer números con las palabras calculadas y pocas hay que lo sean tanto como las de los discursos del jefe de Estado que se repiten cada año. Uno el 6 de enero, dirigido a unos 120.000 militares. El otro, el 24 de diciembre y para todos los españoles.

Por tanto, como la suma de las palabras de los once discursos «militares» es de 17.282 y la de los once navideños de 17.142, una diferencia tan escasa que no puede ser casual, se deduce que el esfuerzo en discursos destinado a cada español es unas 400 veces inferior al que destina para cada militar.

Comprendo que esto es simplismo, pero acabo de leer a Matías Vallés diciendo: «No deja de llamar la atención la intención de Felipe VI de proclamarse expresamente ‘vuestro Mando Supremo de los ejércitos’» y me pongo a investigar en la Casa Real. Ciertamente, lo de Mando Supremo se lo ha recordado, como mínimo, siete veces en los once discursos «militares».

Me llamó la atención el detalle porque Mando Supremo de las Fuerzas Armadas es la función del rey establecida en el artículo 62.h de la Constitución y, para ahorrar palabras, comencé a utilizar el acrónimo MASUFA en 2022, aunque también para destacar el peligro que significa que ese Mando lo tenga alguien que puede delinquir sin que ningún juez le pueda investigar.

Para rizar el rizo, resulta que en diciembre de 2024 Disney estrenó Mufasa: el rey León, un nombre que comparte las mismas letras que MASUFA. No pude evitar la tentación de volver a convertir palabras en números y resulta que ‘Rey León Mufasa’ consigue 32.900.000 resultados en Google a las 11:00 horas del 11 de enero de 2025, derrotando ampliamente a los muy pobres 265.000 de ‘Felipe VI MASUFA’.

Renuncio ahora al simplismo de comparar palabras y «mercados» potenciales, pero también a dar la batalla en Internet, pues creo que la escala de valores que transmite el rey de la selva, incluso en la versión Disney, merece más nuestro esfuerzo.