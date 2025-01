Moment de preparar una alternativa per al Govern

La Presidenta del Govern continua sortint cada dia als diaris i a la tele locals, com una estrella que no vol deixar d’enlluernar. Canvia el contingut del discurs, però mantenint la intenció: distreure el personal i guanyar temps per continuar fent la seva política. Una política que cerca primerament tapar els casos de corrupció. En segon lloc, governar a qualsevol preu, pagant tot el que li exigixen els socis a canvi de la seva investidura. I en tercer, aprofitar el temps que governa per omplir-se les butxaques, augmentant-se els ingressos directes i indirectes. Ho han fet palès els diaris, no la televisió, menys càrrecs, reben més doblers.

En la fase, l’actual, la Presidenta anuncia la ruptura amb Vox i que a partir d’ara només seguira el programa del seu partit. I dos dies després, superat el problema per l’error en la votació, confessa que manté la relació amb Vox, ja que és amb aquest partit que té més afinitat. I, sense dir-ho, manté a Le Senne com a President del Parlament (convé no oblidar que Le Senne la manté a la Presidenta).

Per tant, tant els polítics de l’oposició, com els líders de les organitzacions civils que defensen el respecte als drets que es suprimeixen, s’han de mantenir atents, i amb prevenció per no caure en paranys. Manteniu l’actitud de resistència davant la supressió de les mesures de protecció i enfront dels atemptats contra la nostra llengua, la cultura, el territori... defensau el benestar que hem perdut i el dels que venen darrera. Preparau-vos per afrontar la utilització de la divisió dins les organitzacions i els partits i el transfuguisme. I per tornar a les urnes junts i amb propostes consensuades. La unió ens fa forts.

Ho paga recordar i adaptar el model valent i engrescador del Govern de Francesc Antich capaç d’aglutinar les forces entorn un model de País. Un model basat en l’ètica respectuós del passat, que denuncia la corrupció actual, defensa el medi ambient, la qualitat de vida i la seguretat dels ciutadans i garanteix la sostenibilitat de la vida i el benestar de les futures generacions.

Recordau: Quan detectau incoherències entre el que diuen i el que fan (que també inclou allò que no fan), fixau-vos només en el que fan.