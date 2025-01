Sánchez i els 50 anys de la mort de Franco

Quantes prebendes franquistes queden encara Sr. Sánchez? Ho sap? Càtedres hereditàries, llicències de farmàcies, taxis o benzineres?, endollats en organismes del Ministerio (meterelogia, geologia etc.)? I son sempre mateixos hereus i cognoms. Mateixes famílies. Tot fermat i ben fermat. Com tenim Rey i futura reina no pots fer un pet sense que te surti encara qualque mòmia de Franco. Nostre padrina sen reia be del tot plegat. Totes les estelles són sols? Si amb un ja en tenim ben abastament!En Cayetano pot avançar curs i jo no?. Si jo som millor! Ell és Senyor, encara no ho has entès? Sánchez brufa la mort de Franco envoltat de franquisme? Menys celebracions i més actuacions. Procuri mateixes oportunitats per tot hom. La Càtedra Tumoña podria ser per a jove més competent. Netegi universitats i endollats Ministerios i obri portes al fills dels proletaris. Que no se trobin com noltros amb tants de sostres de vidre franquistes. Deixi de recolzar monarquies. Un socialista no pot ser monàrquic -injust- o nacionalista (castellano o PSM). Són termes antagònics. I si ens torna confinar ho faci envoltat de Ministres, no de militars. Així sols mostra pellissa. Per això li diem que Franco encara és ben viu i ben molt que vola. Que vostè davant el mirall Blancaneus pot ser ni se n’adoni no vol dir que no hi sigui. I no parlem de Vox, que aquests són sols els betzols necessaris, parlem de bubotes i temptacions més profundes que a vostès també us ronden ferm.