Financiación ¿insular?

El pasado 2 de diciembre, este diario publicó un artículo Financiación ¿Singular?, acerca del recurrente tema de la financiación de las autonomías, tratado desde una perspectiva supuestamente constitucional. Literalmente se afirmaba: «(...) la propia Constitución prevé, por lo que se refiere a la Administración local y autonómica, que sus haciendas han de tener medios suficientes para el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas, refiriéndose a la autonomía financiera y a los principios de coordinación y solidaridad.»

Utilizo el término «supuestamente» porque, a mi juicio, las opiniones y conclusiones expresadas en ese artículo resultan generalistas. Es muy fácil aludir a algunos artículos de la CE, pero es bastante discutible, e incluso podríamos calificar de tendenciosa, la circunstancia de no citar todos o de no analizar todos los que se mencionan. Un ejemplo ilustrativo: Artículo 138 de la CE de 1978: 1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

Además, cuando en el artículo citado menciona que «más del 70% de los presupuestos autonómicos lo absorben sanidad, educación y servicios sociales», no relaciona esta cifra, totalmente correcta, con la evidencia lógica de que estos servicios y la forma en que se deben proporcionar constituyen un desafío íntegramente mayor para comunidades autónomas insulares que para el resto de las autonomías continentales. El artículo no menciona en ningún momento las implicaciones prácticas de prestar especial atención a las circunstancias derivadas de la insularidad, tales como los evidentes e innegables costes adicionales derivados del transporte, la logística y el acceso a servicios básicos, que sitúan a las comunidades insulares en evidente desventaja frente a las continentales.

Otro ejemplo, el artículo 143.1 de la CE de 1978, que permite que los territorios insulares formen autonomías, reconoce la peculiaridad de estas regiones. Un nuevo punto de vista en el enfoque práctico y financiero de las autonomías, ya que no cabe duda de que el transporte, la logística y el acceso a servicios como la sanidad y la educación deben estar más ajustados en estos territorios.

La Constitución Española tiene otros artículos, además de los ya mencionados 142 y 156. Por no hablar del 68, que establece la provincia como circunscripción electoral, lo que influye en la representación y también en la financiación autonómica.

Me temo que el hecho de que en Balears no hayamos sido capaces de actuar en consecuencia y sigamos a remolque de la distribución de escaños que establece la propia Constitución (y no me refiero a la Ley D’Hondt) es ya harina de otro costal.