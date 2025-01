Devoluciones del IRPF a mutualistas

Hacienda suspende las devoluciones del IRPF a los mutualistas y cambia el trámite para solicitarlas en 2025. Los afectados con derecho a reembolso ya no podrán recibir la compensación de golpe y deberán pedirla año por año durante la campaña de la renta. Afecta dicha decisión a la aplicación de la DT 2ª de la LIRPF de los ejercicios 2022 y anteriores no prescritos cuya devolución no se hubiera acordado con anterioridad al 22 de diciembre de 2024, cualquiera que sea la vía que se haya utilizado para su solicitud. Por tanto, quedan sin efecto las solicitudes de devolución que no se hubieran aprobado antes del 22 de diciembre de 2024. Los afectados deberán volver a pedir las devoluciones, sin embargo, ya no serán los cuatro años que no han prescrito de manera conjunta, se deberá pedir año a año a partir de 2025. Hacienda suspende desde el 22 de diciembre de 2024 la devolución del IRPF a los mutualistas, después de haber pagado de golpe a muchos de ellos, algo más de 1.300 millones hasta noviembre por este concepto.

Con esta nueva fórmula de pago, somos muchos los mutualistas jubilados, no todos porque como se ha dicho los hay que han tenido más suerte que han cobrado de golpe todos los ejercicios no prescritos, que nos sentimos agraviados y perjudicados, que debido a nuestra edad avanzada, y al plazo de cobro que nos han impuesto, no podremos disfrutar de un dinero que nos pertenece.