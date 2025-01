Camins públics en abandó

Per causa de dècades d’abandó i escasses inversions en manteniment i rehabilitació, bona part de la xarxa (mai no completada) de camins públics del nostre territori, i especialment de la Serra de Tramuntana, es troba ara en un estat penós. Alguns d’aquests itineraris són GR, ò històrics ò molt freqüentats per senderistes i ciclistes. Per citar just uns pocs exemples, de vies intransitables podem esmentar: Sarrià- Esporles, Son Moragues, la Trapa, Cala Deià, camí Vell de sa Vileta a Puigpunyent, camí des Verger i Albarca(Artà), camí Romà Binissalem) Orient-Castell d’Alaró, camí d’Escorca a s’Entreforc, el de Raixa a Pastoritx ...

Vergonya, vergonya!