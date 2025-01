El nou projecte d'Avicola Ballester a Sineu i les normes subsidiàries

Quan es varen aprovar les NNSS de Sineu, l’any 1991, no existia la ramaderia industrial com ara a Espanya i menys a Mallorca i per tant no la podien prohibir expressament, però cap jutjat rebatria que l’esperit de les NNSS és prohibir aquest ús. L’empresa al·lega que no té res d’industrial, que és una activitat agrària. Bé, quan l’Ajuntament ha aprovat una moratòria precissament per deixar ben clar que no volen aquest tipus de ramaderia intensiva al municipi, per alguna cosa deu ser. S’hauria d’anar al fons de la qüestió, per veure qui té raó de si és o no industrial aquest sistema tecnificat de producció i si es tracta o no d’una activitat vinculada a la terra. L’art. 36 1.1. de les NNSS de Sineu defineix les àrees agrícola-ramaderes com àrees de sòl que tenguin aptituds notables o acceptables per a l’explotació agrícola-ramadera, per tant parla de sòls dels que s’extreu un profit. És el que qualselvol persona associaria a una activitat agrària, o així s’ha entès des del Neolític, una activitat que utilitza el recurs «terra», per obtenir menjar d’aquesta, ja sigui per sembrar o per pastures.

Quan una empresa demana instal·lar-se a sòl agrari però no té intenció d’utilitzar cap més recurs d’aquest sòl que l’aigua, justament l’aigua a més, que n’hi ha tan poca, això no s’hauria de considerar una activitat agrària. Té molt més a veure amb una activitat industrial, per això fa un temps que es parla de ramaderia industrial, macrogranges etc. La Directiva Europea d’emissions industrials i control de la contaminació i el RDL 1/2016 de control de la contaminació considera una «activitat industrial» les granges avícoles amb més de 40.000 gallines. Ja pot dir Avícola Ballester que ells no faran res industrial, però s’hi sembla. Seria quasi més lògic que ho deixassin fer a un poligon que a en un entorn com Son Vanrell a Sineu. L’impacte paisatgístic seria molt menor.

No pensen cultivar cap aliment per les gallines a la finca. Les gallines camperes, la mateixa empresa diu, no s’allunyen més de 10 m de les naus i el terra que trepitgin quedarà tan compactat que d’allà podran retirar els excrements periòdicament i no hi haurà infiltracions de nitrogen al sòl. Això és cert, hi ha estudis que demostren que les gallines camperes no surten a pasturar. L’empresa fa ús d’aquest argument per dir que no hi ha perill de contaminació d’aqüífers. Però amb això es delata el frau de les camperes, que realment no surten defora. Les gallines seran alimentades íntegrament per menjar que provindrà de fora de Mallorca, pinsos que contenen soja i maís que se sap que provoquen deforestacions de selves i abusos arreu del món. Tot vendrà en vaixell de la Península, igual que les gallines, i el material del jaç i tots els altres inputs de l’explotació. Per aquesta activitat no necessiten els terrenys de Son Vanrell més que per construir les naus. Per cert, 4 de les 7 naus serien de dos pisos. Posar-les totes en planta baixa, no els surt rentable, per lo vist. Però diuen que milloraran la sobirania alimentària de Mallorca. No enganem al consumidor.

L’empresa ha canviat el projecte per llevar simplement les gallines de recria, mantenint el número de ponedores, 450.000 i per tant la mateixa producció d’ous. No els preocupa tant el bon maneig (que aconsella que es faci la recria en el mateix lloc) com mantenir els beneficis. El que menys els interessa és respectar la voluntat d’un poble.

L’activitat agrària i ramadera intensiva està perjudicant a les petites explotacions que fan un ús racional dels recursos i sí que empren la terra de Mallorca per produir. Crec sincerament que poca gent negaria que això és més una indústria que una activitat agrària, i esper que ho vegi així un jutjat, si arriba el cas que l’empresa Avícola Ballester posa un contenciós a l’ajuntament.