Sobre el cable de interconexión eléctrica

Persona individual y con total independencia de la Plataforma VAAC, en fecha 18 actual mantuve una entrevista con la alcaldesa de Alcúdia. Se confirmó que en el proyecto conocido del trazado del cable, existía voluntad de modificarlo conforme se había acordado. Al comentar que el trazado idóneo era por la Bahía de Alcúdia y manifestar que se desconocían los motivos que tuvo la administración de su rechazo, se declaró que inclusive el consistorio lo ignoraba, lo que sorprendió al interlocutor.

Se confirma desconocerse la causa emanada de esta decisión, y si el único supuesto de esta fuera la posidonia no debería ser impedimento, pues conforme Red Natura 2000 en estos casos lo permite, y más aun conociendo que su repoblación es viable al 95%.

Es llamativo que casos más agresivos que la conducción de un cable, la Unión Europea en el año 2014 autorizó en aguas de Francia con hábitat de posidonia, la pesca de arrastre ‘Gangui’, renovada en 05/2024.

Recordar la manifestación que efectuó D. Marc I. Pons, Comissionat per l’Impuls d’Energia…, el 09-02-2023 que «rechaza cualquier trazado que haga entrar el cable por la bahía de Alcúdia» pudiéndola entender como una decisión unilateral y no institucional, al no haberse aún hoy en día aclarado las causas o motivos de tal manifestación o rechazo. Encontrándonos en unos momentos cruciales, sería interesante que el área d’Industria i Energia, responsable de la decisión del proyecto, se pronunciara y aclarara este rechazo, por si se entendiera viable, como se está convencido, poder transportar el cable por dicha bahía de Alcúdia, por la que, nadie, podría considerarse perjudicado, que es el objetivo final que se entiende deseable por la propia administración.