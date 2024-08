Realment, escasseja l’aigo a Mallorca?

Això és una pregunta que es podría plantejar un bon sector de la societat illenca i les institucions pertinents per mor de la desidia i la indiferència que es mostra davant el problema de la manca d’aigo a ses illes, problema que s’agreuja continuament i al qual no es posa cap tipus de solució. Sembla un contrasentit vergonyós que a un territori quasi desèrtic i que va a més hi hagi més de cinquanta mil piscines, que el turisme no sigui responsable de l’aigo que consumeix, saps que va de bé això, obrir les aixetes i la dutxa i tudar l’aigo, o anar a la platja i dutxar-se abans de sortir emprant uns recursos hidraulics escassos que pagam tots els residents a preus exorbitants, aixo sense tenir en compte les comunitats de propietaris que tenen comptadors col.lectius i que més d’un veï s’en fot de l’aigo que utilitza perque la paguen els altres propietaris. Tot aixo, unit a una preocupant disminució de les plujes any rere any i amb la desidia i despreocupació de les autoritats pertinents que ni tan sols procedeixen a fer reforestacions significatives del territori i que nomes s’en preocupen del creixement d’un turisme salvatge que l’unic que fa es consumir els recursos de la nostra comunitat amb els perjudicis creixents que aixó representa per a la població resident, fa que sigui realment preocupant viure a ses Illes Balears i molt més car que a altres zones d’Espanya. Des de aquí deman que, sobretot els politics, apart de bessiar la seva butxaca mostrin una preocupació real i efectiva cap a aquest problema tan greu de la manca d’aigo.