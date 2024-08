Fa uns dies escoltant casualment la ràdio vaig sentir la cançó Amapola,tocada amb violí molt lentament, i me’n vaig recordar d’una escena d’una pel·lícula de la sèrie de El Padrino on el jove protagonista, fill o nét del cap de la màfia italo-americana, contempla extasiat els moviments d’una nina de la seva edat que balla harmoniosament, pausadament, la música de la cançó, interpretada lentament al violí. I aquella visió el treu de sobte del seu obscur món habitual i li deixa una fonda impressió.

És el contacte amb la bellesa que el transforma i li obri una perspectiva cap a un món nou i fins alehores desconegut. No és un pensament abstracte, o un concepte de l’enteniment, sinó la presència real de la bellesa apareguda de sobte davant ell, d’aquella bellesa que és, diuen, un atribut diví.

«L’home va ser fet a imatge i semblança de Déu», ens han ensenyat. Però no tot l’home, perquè aquesta semença superior es troba envoltada d’una escorça d’instints i d’egoitat, necessaris per viure en el món finit, en el món de la multiplicitat, com és necessària també per la supervivència dels animals, però sí que la imatge constitueix el seu fons, l’esser profund de l’ànima, el «abditum mentis» que deien els antics, no una idea, sinó un esser, que es commou quan topa amb la bellesa (o la justícia o la veritat), perquè és de la seva mateixa raça i del seu mateix llinatge.

Tot això és, pentura, platonisme, no ho sé. Però sí que pens que les veritats fonamentals es troben des de sempre en els antics filòsofs, i també en el medievals (els renans !),i que no ens cal cap Nietzsche ni cap Heidegger ni cap Russell, ni cercar noves vies mai transitades, perquè tot el més important ja ho trobam en aquells, i en alguns dels grans artistes i escriptors contemporanis, com l’autor d’aquella pel.lícula i la seva meravellosa, inoblidable, escena.