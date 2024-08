El ejemplo de la comunidad docente

Desde que tengo uso de razón he tenido que defender que la lengua que mis padres me enseñaron era el mallorquín-catalán. Alguno de ellos no sabía expresarse en castellano, ahora bien hacía esfuerzos para hablarlo correctamente, ya que a la sociedad ganadora de los años cincuenta del pasado siglo, no les gustaba hablar su idioma , ya que para ellos no era de su nivel cultural. Antecesores de la actual ultra derecha.

Con el tiempo me he dado cuenta de la altura intelectual y cultural que tiene nuestra idioma comparado con el que sea.

Nuestra identidad y tradición es la catalana por mucho que les pese a los del PP. Que desde que han vuelto al poder, están laminando nuestra identidad como sociedad propia de la que somos portadores. El obrar es la exposición de lo que son.

Por eso, deseo manifestar mi apoyo a la decisión de no aceptar, como la mayoría de la comunidad educativa, la segregación en las aulas. La educación es la base para formar mejores personas y ciudadanos para el futuro.

Empezamos a tener conciencia histórica de lo que somos como nación