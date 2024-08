Homo burrus, Homo sapiens, Homo mobilis

Quan ens fixam en les distintes etapes de l’evolució humana, podem destriar les característiques de cada una d’elles. A l’albada de la história humana, els primers hominids només es regien per una supervivencia, per una lluita contra la natura i per un instint primigeni de progresar, encara que molt minvat.

Llavors, amb l’aparició de l’Homo sapiens, la humanitat ja feia passes de gegant dins l’evolució histórica fins arribar, amb el pas dels anys, a l’etapa actual. Un altre graó ha sorgit dins la civilizació, deixant prou de banda la capacitat de pensament. de la humanitat. Aquesta nova etapa es pot denominar «Homo mobilis», caracterizada per una adoració il.limitada a una maquineta i una dedicació exclusiva perque sembla que aqueixa maquineta solventa les nostres vides, d’una manera tan exagerada que sembla que Deu ja no és necessari per a la humanitat. L’Homo mobilis també es caracteriza per deixar de banda les habilitats socials, fins i tot es poden veure joves que ja festegen digitalment, també es perd la capacitat d’escriure correctament la llengua própia, es fomenta l’individualisme fins a extrems desorbitats. Ens podriem allargar anomenant les característiques que ens esclavitzen a aquesta punyetera maquineta, i nosaltres no volem o no sabem dir-li «prou» i permetem que una eina que en sí és molt bona, dirigeixi les nostres vides, el nostre comportament i les nostres idees.