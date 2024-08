Agraïment a Margalida Simarro Marqués

Vull agrair-te Margalida la magnífica feina feta durant anys a l’antiga «Escuela de Asistencia Social» ubicada al Estudi General Lul.lià i depenent del Bisbat de Mallorca fins la seva integració a la UIB.

Compartíem la secretaría i la direcció de l’Escola fins que desprès d’anys complicats per poder mantenir la supervivència dels estudis es va adscriure primer i més tard integrar a la UIB.

Son tantes les vivències viscudes Simarrito o Simarrín, així em dirigía a tu amb admiració i estima que ara em queda donar-te les gracies i plorar la teva mort.

Si avui existeixen els estudis de Treball Social a la UIB és per el compromís d’un claustre de professors insubstituïble, per el recolçament del recordat Bisbe Teodor Úbeda, per la insistència raonable del alumnat d’aquells dificlis anys i sobretot per la teva fortalesa i resiliència , estimada Margalida. Fins sempre.