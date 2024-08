Paternalismo político

He leído con mucho interés el artículo y la entrevista realizada a D. Guillermo López Casasnovas, catedrático de economía de la Universidad Pompeu Fabra, publicados en Diario de Mallorca.

Soy un neófito en economía, ahora bien, lo expuesto en dicho artículo y entrevista es de una claridad meridiana de cómo funciona un Estado Federal.

La he leído varias veces y uno tiene la percepción de que las élites que han dirigido el país, durante décadas o por no decir centurias, han gobernado para unos pocos y los demás hemos sido compensados o no, dependiendo si éramos buenos chicos y adictos al gobierno de turno.

Ante lo expuesto, se siente uno impotente para que se solucione el problema territorial y que se reparta la financiación, lo mas eficiente con todos los millones de españoles que con su trabajo han hecho progresar España.

Estos políticos que hablan de unidad, patria y exponen la bandera como símbolo de españolidad, menos presumir de lo que no son, cuando lo que necesita el país es repartir el esfuerzo de todos con más eficiencia y justicia.

Dejemos que la «caja única» desaparezca, dando paso a un país federal, en que la autonomía que más trabaje recaude sus impuestos teniendo en cuenta la solidaridad entre las mismas.