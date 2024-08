Desokupa. Les forces d’ocupació feixistes

On és la policia quan se fan carreres il·legals per la Serra? On era quan els Nacionales atupàvem a gent pacífica que sols pretenia votar? Pegant? I el 18 de Juliol quan quatre falangistes mig beguts van prendre Palma? I per què la Guàrdia Civil assalta als carabiners i al poble de Pollensa? Qui em garanteix que la banda Desokupa no entri igual a ca meva i em faci fora igual?

Qui ha d’actuar contra la okupació és la Policia i ha de ser al moment. Com ja hem proposat moltes vegades, igual que amb els cotxes, les cases i finques haurien de tenir matrícula. Així podríem demostrar que som propietaris al moment. Per que aquest registre, informatitzat, igual, repetim que el dels cotxes i a toc de clic, hauria de ser públic i ser en mans de la policia i de tot- hom. Pel demés falta seny i sobren neonazis.