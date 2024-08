Del calor y sus efectos

Tanto Joan Riera como Lluís Ramis de Ayreflor han mencionado la masificación de las fiestas populares en artículos de opinión publicados recientemente.

El primero, exsubdirector de Diario de Mallorca, compara la rápida difusión de las neofiestas respecto a las originales fiestas populares, amén de su ausencia de sentimiento religioso. Supongo que la rápida difusión viene propiciada por la utilización de los teléfonos, extensión del antebrazo de las nuevas y no tan nuevas generaciones. Pero ya se sabe que la juventud está para disfrutarse, tempus est ioucundum, dicen algunos. Como ya decía Platón, «¿Qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Faltan al respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres. Desdeñan la ley. Se rebelan en las calles inflamados de ideas descabelladas. Su moral está decayendo. ¿Qué va a ser de ellos?». Y añade el articulista: «Les antigues festes congregaven als veïns del poble i, com a molt, a uns quants joves, que no sempre eren benvinguts, de les localitats properes». Nótese la sutil referencia al rechazo del vecino en estos eventos. No sé si más acentuado antaño que actualmente.

El segundo, Lluís Ramis de Ayreflor, en su momento conseller d’Economia, Hisenda i Innovació (2003-2007), establece un paralelismo entre la masificación turística y la «masificación interna» que conllevan estas fiestas populares. Cuestiona si estas fiestas deben pagarse con los impuestos de todos. Y la comparación la lleva al extremo de poner al mismo nivel la masificación externa del turismo con la masificación interna de las fiestas locales. Parece que amaga con la posibilidad de establecer una tasa a todos aquellos visitantes foráneos que, si bien pagan sus impuestos en el mismo Estado que el resto, provienen de otro municipio. O simplemente propone pagar una tasa, empadronado donde estés empadronado, para la financiación de estos eventos populares. Continuando con el mismo paralelismo, ya se implantó una tasa al turista, el externo, no sin cierto revuelo, y ahí sigue. Al igual que se intentó implantar una autotasa a los vehículos de alquiler, en este caso sin fortuna: no llegó a buen puerto. Y, toda la razón en una cuestión: gran contradicción la de la crítica al turismo cuando se obvia que los mismos que critican pueden ser también turistas en un crucero, pero en otra isla que no es la nuestra.

Sí, de acuerdo, se han desacralizado las fiestas populares y a algunos les duele financiarlas con sus impuestos. Masificación, incremento demográfico, consumo de recursos, movilidad y mucha interconectividad. Pero a ver quiénes son los valientes, y creativos, que le ponen freno. Al coche, al barco, al avión y al móvil.