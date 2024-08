Marga Prohens, vull anar a Lluc

Estimada Marga Prohens, t’escric unes línies perque voldria anar a Lluc amb sa meva familia i l’any passat i s’altre i s’altre no hi vaig poder arribar, sino volia que em pegas un atac d’ansietat. Resulta, estimada Marga, que des de que vaig deixar l’autopista, perque anar per carreteres normals, ni pensar-ho, i vaig enfilar cap a Inca en direcció a Lluc, vaig trobar un enfilai de ciclistes extrangers i entre i entre, cotxos de lloguers dels turistes, tot això sense veure un troçet de calçada lliure.

La meva familia i jo ens sentirem extranys a la nostra illa, si, Marga, la illa a on pagam els nostres imposts, que per cert, no son microscopics, ens sentirem com els indis de Nortamérica, dins una reserva.

Jo et deman, Marga, que posis un poc d’orde a la nostra comunitat, no es gens bona aquesta invasió pacífica que patim els mallorquins i els residents cada any a sa nostra terra, que no ens podem moure amb tranquilitat des de finals de gener fins a cap d’any, ni anant a peu, ni anant amb cotxo, i arribarem que no podrem fins i tot respirar de tanta gent que ens invaeix any rere any, i tambe et deman que diguis als hotelers que Mallorca no és només pels turistes i que deixin de contemplar-se la butxaca i pensin una mica més amb els altres, com esper i desig que facis tú, estimada Marga i que tú i els teus penseu amb tots aquells que us han votat.

Memories, Marga, i cuida’t de ses nostres illes.