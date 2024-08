L’abnegació

«Realitzar-se un mateix», «arribar a ser un mateix» diuen els moderns». «Negar-se un mateix», «odiar la pròpia ànima», deia Jesús. Hi ha contradicció? Aparentment, sí. I d’aquí una de les causes de la poca popularitat del cristianisme en els temps actuals i, en realitat, sempre. Però, per què el Natzarè, tengut per savi fins i tot per un jueu de la generació següent, de l’escola dels fariseus, l’historiador Josep, va dir aquestes paraules que desperten un refús instintiu, ara i totstemps?

Se suposa que volia dir, en llenguatge un poc hiperbòlic, acallar les passions, és a dir la por, la tristesa, la còlera, l’odi, l’enveja i les altres, a fi d’actuar d’acord amb les normes universals de la raó, que fa abstracció de particularitats, d’egoismes i interessos privats, per cercar la veritat objectiva,més enllà de punts de vista individuals. «Viure d’acord amb la raó»,com deien els estoics, la raó superior, que dóna forma a la Natura i al Tot, no l’enteniment discursiu particular.

Però, actuar d’acord amb normes generals suposa negar la personalitat i caràcter propis? No pareix que sigui ni tan sols possible. I fins i tot en el Galileu, tengut pels cristians com encarnació de la Raó, les característiques individuals, del seu món i del seu temps, la seva ànima, en definitiva, com home que era, deixen empremta en les seves paraules i accions.