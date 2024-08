Hamacas en Playa de Muro

Dentro del debatidísimo tema de la masificación turística hay un aspecto que me interesa resaltar: me refiero a cómo afecta en nuestra rutina diaria a los mallorquines que ni trabajamos en el turismo ni somos, en principio, contrarios a él y sólo queremos seguir con nuestra vida.

Hace dos años, acudí con mi familia a una playa que, al menos hasta ese día, figuraba entre nuestras favoritas: Camp de Mar, encontrándonos con que en una playa que tampoco figura entre las más grandes de Mallorca, una playa tranquila y familiar (insisto: hasta entonces) se habían instalado un total de ¡300! hamacas con sus correspondientes sombrillas (tuve la paciencia de contarlas), todo ello cómo no, de pago, y no barato. En la actualidad (supongo, no hemos vuelto) un mallorquín que vaya tranquilamente con su toalla y su sillita a darse un baño tendrá verdaderos problemas para encontrar dónde ponerse.

Pues tres cuartos de lo mismo nos encontramos hace solo unos días en una playa que, también hasta entonces, figuraba entre nuestras preferidas: Playa de Muro, en la zona cercana a Casetes d’es Capellans, ha sufrido también el ataque de la plaga: no me vi capaz de ponerme a contar, pero puedo asegurar que, dado el mucho mayor tamaño de dicha playa y limitándonos como queda dicho a la zona cercana a Capellans, no se habrán instalado menos de 600. No es que anteriormente no hubiese ninguna, pero muy lejos de este agobio.

Hay que precisar que la presión humana no era en modo alguno insoportable: gente había desde luego, (si no hay gente a finales de julio cuándo la habrá) pero lo que si rozaba lo intolerable eran los «poblados» de hamacas/sombrillas. Como queda dicho más arriba, encontrar un rincón donde un mallorquín de a pie pueda poner la toalla y la sillita y pegarse un capfico está llegando a ser realmente problemático en las playas citadas y en muchas otras. Y nótese que ni menciono aquellas playas que se han puesto artificialmente de moda a través de Internet, como Es Caló d’es Moro o Cala Varques. El que haya gente (y mucha) dispuesta a calzarse 3 horas de cola para acceder a una playa, tan sólo porque en las redes sociales digan que es bonita (y es cierto, lo es) está mucho más allá de mi comprensión.

No sé si la presidenta de los hoteleros, en su línea, nos aconsejará no ir a la playa, o más aún no salir de casa, para no molestar a los turistas, como así lo hizo respecto al coche.