Els sant benets

Amnistia urbanística anticonstitucional? I també immoral. Vulnera el principi d´igualtat. Perdona a infractors i insulta als que fan les coses be. Si se perdona delicte s’hauria de recompensar al que han pagat plànols, permisos i maldecaps. Per que no se pronuncia el col·legi d´arquitectes? I el d’advocats? Als meus avantpassats genteta com la que ara sub- comanda els feien dur un Sant Benet sols perquè tenien altres creences.

I els insultaven els mateixos que ara els riuen ses gracies. Si. Sempre són els mateixos beneitons. Per pura i simple estadística més de la meitat del Parlamentaris que voten a favor d´aquesta immundícia te ell o algun parent directe (pare, fill) alguna obra per legalitzar. Pot ser hi viu i tot. No són servidors públics? No cobren per a ser- ho? Idò que els retratin, els posin un Sant Benet que digui Il·legal¡ i els facin processionar una estoneta a 40ª pel centre de Palma i entre turistes. Al manco ja que ens fan morir d’oi i de vergonya, pot ser alguns riurien l’astracanada.