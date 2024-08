Privatitza privatitzaràs

I més pobre i esclau tornaràs. Ara toca la ITV. En qualsevol sistema quan hi ha llistes d’espera és perquè hi ha massa demanda o massa poca oferta. I res s’arregla passant el mort. Si la ITV se privatitza, ens sortirà més cares les inspeccions i els treballadors seran més explotats. El que fa un bon polític- gestor públic- o una administració, quan te massa demanda és augmentar prestacions. Igual que la ITV de Campos sen facin més (Alcúdia, Marratxí, Felanitx- Manacor, Montuïri).

Quan se privatitza, altre pocavergonya que també se fa dir polític cobra el mateix però se lleva feina i responsabilitats. I l’empresari vol guanys, fet que no necessita l’administració. I qui paga som noltros. Llavors quan Prohens ens lleva imposts sols ens diu Paga beneit! Si en cada privatització se davallés sou equivalent de feina al sub- polític responsable aquest s’ho pensaria dues vegades. I els treballadors?

Quan Podemos va proposar als de GESA nacionalitzar l’empresa molts sen rigueren cara alta. El que volien era jubilació anticipada (pagada per noltros, faltaria més) i partir. En vers de millor seguretat i millor servei públic prefereixen ser més pobres i més venuts tota la seva vida. Així de cap de faves i de poca vergonyes som. Com pot anar be una societat així?