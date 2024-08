Gracies al Covid, vaig visitar Deià

Ja han passat uns anys d’aquella pandèmia que va assolar el món i ens va deixar records molt desagradables, sobretot, ens va deixar ben clar que qualsevol cosa pot trastocar l’equilibri de la humanitat, i gràcies a que es va paralizar la voragine turística que cada any destrueix Mallorca una mica més, vaig poder visitar un poble emblematic de la nostra serralada, cosa totalment imposible en via normal, i tambè vaig trobar aparcament.

Quina delicia poder caminar pels carrers de Deià, sense haver de fer zigazaga amb milenars de turistes que ho colapsaven tot, una tranquilitat fora mida. A l’hora de dinar, vaig anar amb la meva dona, que tambè va gaudir aquella pau i serenor pròpies d’una auténtica illa de la calma, anarem a un restaurant en el qual la propietaria es va desviure a l’hora d’atendre a dos turistes nacionals, vet aquí dues consequéncies de la invasió inhumana, irracional, opressiva que patim els residents de les Balears any rere any, des de gener fins a decembre.

Es molt trist arribar al punt de desitjar que vengui una pandèmia per a poder-se moure liurement per la terra on has nascut i on pagues els teus imposts i no patir de manera tan exagerada una invasiò pacífica que es fa més grossa de cada any i que arribarà per arraconar als residents a una reserva dins la nostra propia terra. Esper i desig veure una solució qualque dia abans d’anar-men d’aquest món.