La credibilitat del Govern per afrontar la massificació turística

La Presidenta, a la fi reconeix que tenim problemes i que fa falta posar límits i transformar el model (d’explotació) del turisme que tenim. Sembla un canvi d’actitud davant els problemes han mobilitzat la ciutadania. Però no podem oblidar la trajectoria del PP

Abans de la legislatura actual, quan s’oposava a qualsevol mesura de control o limitació del creixement titlant-les de Intervencionistes . Durant la seva campanya electoral que prometia un futur de llibertat (o de campi qui pugui). Durant el 1r any de govern. Recordem les mesures més notables:

Suprimir impostos que beneficien els rics (com més rics, més benefici fiscal).

Desmuntar l’Oficina Anticorrupció que beneficia a...

Suprimir la necessitat de conèixer la llengua pròpia als funcionaris del Sistema de Salut i de l’administració.

Crear un problema nou al sistema escolar, instaurant la segregació lingüística.

Suprimir la Comissió de Medi Ambient.

Simplificar les autoritzacions urbanístiques.

Una amnistia per als que varen construir, vulnerant la normativa.

Ampliar el volum de les construccions a les zones rústiques.

Abolir la Llei de la Menòria ...

Sense oblidar que davant la mancança d’habitatges a preus assequibles, la primera mesura de la Consellera d’Habitatge, que procedia d’una agència immobiliària (i sembla que durant el primer temps del càrrec va continuar lligada al negoci particular) va ser revertir la compra d’un edifici per part del Govern anterior per dedicar-lo al lloguer social. I, de pas, denunciar als responsables de la compra. Amb el pas d’un any la denúncia s’ha arxivat, però qui ho recorda? Durant l’any que ha durat en el càrrec no s’ha lliurat cap habitatge.

La mesura «màgica» del Govern (una mena de carta col·lectiva als Reis Màgics) reaccionant a la mobilització contra la massificació i sobreexplotació turística, ha estat la convocatòria de la Mesa per un Pacte per a la sostenibilitat. Des que es va convocar no s’ha pres cap mesura per afrontar el problema. A més, la Presidenta es nega considerar l’opció del decreixement (menys turistes, menys avions, menys vehicles). Quan els científics sostenen que l’únic creixement sostenible és el decreixement. Per si la mesa no resulta prou submissa, darrerament ha afegit la decisió de posar un càrrec del Govern per presidir cada un dels grups de debat.

Amb aquest currículum, quina credibilitat mereix aquest Govern per tractar el problema?

No serà una estratègia publicitària i un paripé per despistar, desmobilitzar i guanyar temps (ja duen un dels 4 anys)? I la nostra comunitat no podem perdre més temps. Perquè el nostre present és insostenible i el nostre futur s’enfonsa, hem de canviar el rumb.