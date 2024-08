Cómo vecina y amiga de la familia de Can Vivot, me veo en la necesidad de lanzar una lanza a favor «del edificio de Can Vivot y sobretodo, con su heredero». Parte de lo que dicen las hermanas es cierto, ellas son las herederas (pero es de todo aquello que reporta beneficio económico), y el heredero de Can Vivot tiene el peso del edificio a sus espaldas, que no nos podemos ni imaginar lo que supone su conservación...y no produciendo ningún beneficio, sinó todo lo contrario, como hemos dicho. Si en Mallorca tuviéramos muchos Perico Montaner, los palacios de Mallorca no estarían destrozados y muchos de ellos, en manos de extranjeros.

Damos fe que las actividades culturales que se celebran en el patio del Palau son de una categoría extraordinaria, y que seguro deben ser imprescindibles para su mantenimiento.

No me quiero alargar más, pero no me explico como las hermanas se atreven a hablar mal de la conservación del Palacio, que gracias al cuidado, la generosidad y el trabajo de Perico y su esposa, Magdalena, es el Palacio único auténticamente conservado de Mallorca.

Gracias, gracias mil a vosotros.