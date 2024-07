Vueling y el cobro indebido de equipaje

El pasado dia 2 de Julio en el vuelo VY3915 con Vueling, Palma de Mallorca-Barcelona me indicaron que mi maleta de mano excedía las medidas y por esa razón debía abonar la cantidad de 120 euros. El vuelo se retrasó casi una hora y no nos dieron información alguna. Una maleta de cabina por la que al comprar el billete ya había abonado 50 euros extra (sólo por esa maleta), para el trayecto de ida y vuelta. Y debo decir que en el vuelo de ida VY3908 en fecha 28 de Junio desde BCN-PM no tuve ningún problema.

Estamos indefensos ante estos atracos totalmente desmesurados, en el momento de subir al avión. Me parece indignante y muy abusivos estos cargos.

Soy usuaria habitual de Vueling pero como han actuado de manera inaceptable no pienso volar más con ellos. Hay que poner freno a estos abusos.