Sor Tomaseta on sou?

Ja us podeu amagar per que els turistes empenyen i de ca nostra fora ens fan. Jo enviaria tots els mallorquins a Liorna. Només se queixen!. Que bonita que seria Mallorca sin los mallorquines (comentaris reals). Si Sor Tomaseta aixecàs el cap, ella, que era pagesa sens formació però consellera de governadors i bisbes sen feria creus de l’arc de triomf que li han armat. Ho trobaria volada innecessària i de mal gust. I s’enfadaria per que usessin el seu nom i la seva imatge per a tapar, justificar, dissimular o perpetrar malifetes o segregacions. Simonia. Malversació de fons públics. Tomeu Sa Feixina diria també. No és mi, és a una República justa o més cristiana a qui heu d’aixecar arcs. Sou uns comediants hipòcrites¡. Sabeu per que us pot servir tal embalum? Per posar-hi sensors d´incompetents. Que hi passin tots per davall i tots els barruts a ca seva i tots els dolents a l‘infern. I els curt putes cremats in eternum. No farien falta manifestacions contra massificacions. Mallorca quedaria buida i la classe política actual desapareixeria en quasi la seva totalitat. Net! Llavors pot ser alguns joves encara innocents trobarien qualque habitatge digne.