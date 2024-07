En referència a l’article del Senyor José Manuel Lafuente

És una sort poder presumir d’amics responsables, cultes i hospitalaris. Jo en tinc també, son els meus amics de sempre, tertulians de bar al meu poble, del parvulari a ca ses monges. I, a més dels anteriors atributs, son fidels, que és la virtut que més apreciï en un amic. Ara estan enprenyats perquè no saben quin bitxo els pica les seves collites de pebres, tomàtigues de ramallet i albergínies, que porten cultivant i cuidant amb devoció des de gener al corralet de casa seva. Jo també hi estic ben emprenyat, enguany no en menjaré de trampò de corralet. Admeto humilment que sóc profà en sembres i cultius. Tot i així els escolto fascinat. Algun dia, entre rebentat i rebentat, acabem parlant del viatge amb moto de final d’estiu. La coincidència és difícil, tant en dates com en destinacions, per això acabem fent tres o quatre sopars en dijous, abans de la sortida, per acabar de concretar els detalls. Tots aportem alguna cosa, rutes, hotels, mapes, passos de muntanya, gorgs, restaurants. A alguns d’ells no els fá gràcia viatjar a l’estranger, no ho diuen, però es veu d’una hora enfora, tenen molt de respecte als idiomes i costums aliens, els desconeixen, per això els consideren. Tinc també un amic alemany, viu a un llogaret a l’est de Leipzig anomenat Leulitz. El vaig conèixer al Refuge du Galibier (2.556 mts), el passat 14 de juny. Anavem en moto, jo tot sol i ell amb els seus amics del stadbar. El primer que hem va dir quan va saber que era de Mallorca va ser «Capitano, Ejpaña, mucho trabaco y poco dinerro». Calça, gairebé cada dia, unes katiusques verdes i maneja un tractor enorme, ell fá metre vuitanta set i les rodes del darrera de la màquina li treuen un bon grapat de cms. Els dissabtes surt a sopar Geräucherte Wurst al stadbar del poble veïnat amb els seus col·leges (al seu no n’hi ha cap de stadbar). Està fart de menjar Weißwurst cada dia. Mentre sopen parlen sempre del mateix, del veterinari que no encerta amb la xeringa, de la cardan del tractor que está a punt de espenyar-se, i de que la vaca Frida no té llet per surar cap més vadellet. Després del sopar s’inicia el ritual de la Fassbier i els xupets de Jägermeister. Gairebé sense voler-ho acaben parlant sempre del mateix, les vacances a Mallorca. Vuit dies amb xancletes i samarreta del RasenBallsport Leipzig (n’han comprades dues per hom a 70 euros/unitat), sol, sangria i cervesa calenta en un poal de plàstic i Weißwurst per dinar i sopar. Es desinhibeixen com mai ho fan a terra seva ni a terra confrontant. Baralles, drogues, policia, sexe espontani, orins i excrements al mar fins a la sortida del sol, presenciada, això sí, des de la sorra a la platja. No poden queixar-se de la nostra hospitalitat, posem, fins i tot, balcons a la seva disposició. No podem queixar-nos de la seva presència, han pagat taxes.