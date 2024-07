Hi ha moltes coses que ja cauen de la post per mor de la insostenible massificació turística desbocat. Si no fèiem es cap vi acabaran per esmicolar les nostra terra, la nostra habitabilitat, la nostra identitat, la nostra salut, la nostra tranquil·litat... Mallorca pel qui l’habita! Estam parlant d’aigua i territori, d’habitatge i heretat, de contaminació i salut, de cultura autòctona i llengua, de saturació ofegant de gent, de cotxos i de fens. Es ben hora de posar peu fiter i aturar aquest desgavell amb decisions polítiques i decisions valentes, contundents i clares. Dit ras i curt: menys turistes a l’any (18 milions no és suportable); ni una piscina més, ja n’hi ha l’animalada de 75.668 (sense comptar les desmuntables) que s’han d’omplir d’aigua i que el sol n’evapora, segons l’UIB, 6.000 milions de litres a l’any i a molts de pobles ja han de posar forqueta amb restriccions; ni una casa més de lloguer turístic ja n’hi ha de demés amb les 20.210 legals i un bon grapat més d’il·legals, mentre el nostre jovent ha de viure amb els pares y una gentada ensofronyada dins pisos «patera»; ni una casa més venuda a estrangers (tal com sona i que no ens venguin amb coverbos legals!), no sigui cosa que haguem de fer tenir ver la dita «de fora vendran els que de casa et trauran» i el nostres fills hagin d’anar-se’n a porgar fum pel món; molts menys cotxes de lloguer, avions i creuers, si no es volem patir ofegor i que ens acluquin la vida abans d’hora amb la contaminació; sobren cotxes de lloguer i falta enllestir altre pic les línies de tren que hi havia abans i basta ja d’andoiar amb el tren d’Artà! Per afegir al banyat, podríem parlar de la fems, plàstics i tota casta de residus que genera aquesta munió de turistes que rodola per Mallorca. Cau de son pes que hem de posar barra de cap perquè no entri pus mai més aquesta milionada de turistes, la cendra ja ha fet el lleixiu i si estrenyem massa la garba, romprem el vencís i a Mallorca i als mallorquins ens enviaran a filar estopa o a regir ous de lloca.