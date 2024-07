Recogida selectiva en Esporles

Escribo desde Esporles. Tenemos un problema grave con la recogida selectiva del orgánico, el cartón, el plástico, etc. Hemos ido al Ayuntamiento, hemos hablado con el Alcalde, su secretaria, las auxiliares, y todos, con mucha amabilidad nos dicen que ya lo saben, pero que no pueden hacer nada. Este problema viene de hace más de 1 año. Tengo fotos y WhatsApp que demuestran nuestra queja, todo el pueblo se queja y nos creemos todos que aquí somos el ejemplo de Mallorca, pues no, estamos un poco cansados de protestar sin solución. Lo último que nos han dicho es que es la única empresa de Tramuntana que «quiere» trabajar para Esporlas.

