Poder judicial PP-PSOE?

Coincidim amb Vox i amb l’Esquerra. Devem ser moderats. El pacte PP-PSOE per a renovar el Consell Superior del Poder Judicial és un insult a la Democràcia. I la resta de votants que? I als bandera sens bandera on ens fiquen? Els candidats al Poder Judicial haurien de ser votats per la ciutadania tal i com quan votem Diputats i Senadors. Tres paperetes- tres poders. Ni PP ni PSOE ni PP-PSOE ni na maria per sa cuina. Els ciutadans són els que trien en Democràcia. Del contrari parlem d´un altra cosa.