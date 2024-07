Som una veïnada de Son Espanyol; ara fa uns vint dies passejant amb bicicleta vaig veure que havien arrabassat tots els arbres i la vegetació que hi havia a un terreny veí a la UIB i també un panell informatiu de la realització per FB Son Magraner S.L. del pròxim «parc» voltaic, que es farà amb un ajut de 2.629.035,64 € de la Unió Europea dins el programa Next Generation amb una inversió total de 5.435.024 €.

Des de l’Associació de Veïnats de Son Espanyol m’informaren que ja havien fet diverses demandes per tenir-ne més informació, però que en cap cas els hi aclariren, dient-los només que «és una llei de l’altra legislatura i no es pot fer res».

La meva carta vol ser un toc d’atenció a tots els partits polítics i denunciar la indefensió ciutadana per la manca d’informació. Si bé és veritat que va sortir al BOIB l’any 2019, però quin ciutadà està pendent del BOIB? On són els representants polítics votats que ens representen i tenen la obligació de defensar, d’informar al ciutadà? I sobretot de vetlar per aquest petit país que és Mallorca. Renovables, sí, però no a quasevol preu! Allò que s’ha d’establir primer és on es faran els «parcs» voltaics i, a Mallorca, s’ha fet de la pitjor manera; s’ha decidit i s’ha imposat sense tenir gens en compte totes les possibilitats; a Son Espanyol ja tenim el Parc Bit i cents d’aparcaments de cotxes damunt l’esfalt. No es podríen utilitzar aquests terrenys ja devastat per posar-hi plaques?

I tots els edificis de la Universitat amb tots els seus sòtils i aparcaments no ho serien vàlids? Però no. El més fàcil és devastar la natura, la terra.

Les plaques solars donaran un rendiment econòmic a qui les instal·la, però a les persones que hi vivim de vora només ens hauran espenyat el paisatge i forçat hi haurà més calor, menys verd i menys ocells.