Hoteleros al poder (bueno, ya lo están)

Ya sabíamos que los hoteleros mandan mucho en Mallorca, como también de su inclinación a llorar cuando las cosas les van bien (si les van mal, ya no digamos)

Pero francamente, encuentro que se han pasado muchísimo con la recomendación a la sufrida ciudadanía de que usemos menos el coche para no estorbar a los turistas con sus coches de alquiler. ¿Qué será lo próximo, que nos abstengamos de ir a la playa para no contribuir a la masificación?, ¿o tal vez que no salgamos de casa de junio a octubre?