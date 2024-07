El pasado martes, 25 de junio, tuvo lugar en el Auditorium de Palma la gala de fin del curso 2023/2024 del Estudio de danza María Antonia Mas, a la que asistí porque mi hija es una alumna del centro. La función consistió en una sucesión ininterrumpida de coreografías ejecutadas al ritmo de piezas musicales de diferentes épocas. El resultado fue extraordinario. El espectáculo permitió tomar conciencia de cómo la danza puede dar coherencia a estilos musicales tan distintos como, por ejemplo, los de Antonio Vivaldi, Johannes Brahms, AC/DC o Tina Turner, de modo que en presencia de la danza todas las piezas musicales fueron música, ni más ni menos, independientemente de su estilo. Hay que señalar también la gran belleza plástica y la gracia tanto de las coreografías como de los vestuarios, y la perfecta coordinación de la música, las luces y las proyecciones. Pero aparte de cuestiones técnicas, en las que no tengo capacidad para profundizar, creo que hay que destacar el valor educativo que tuvo el espectáculo; es admirable lo que un grupo de niñas (con algún niño) y jóvenes no profesionales, y sus profesoras, pueden conseguir a base de esfuerzo, constancia, imaginación y cuidado por los detalles, hasta culminar en el altísimo nivel que tienen algunas de las alumnas. Escribo estas líneas no para hacer publicidad del Estudio de danza María Antonia Mas, que no creo que necesite, sino para darle las gracias por el estupendo espectáculo que nos regaló el otro día y, sobre todo, por el trabajo que está haciendo con mi hija.