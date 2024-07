Quan la «Grande Armée» napoleònica travessà la frontera de l’Imperi Rus, al riu Niemen, el 1812,es trobà als pocs dies dins una terrible tempestat que provocà la dispersió d’algunes unitats. Quan, arribats a Vilna,es procedí a la reestructuració dels desbandats per retornar-los als seus cossos d’origen, una d’aquestes agrupacions heterogènies, formada per uns set cents homes, fou posada a les ordres de l’aleshores tinent Coignet, que emprengué el viatge cap a Vitebsk per unir-la al Primer cos d’Exèrcit del general Davoud.

Però durant el trajecte, conta Coignet a les seves memòries, uns 132 homes desertaren i fugiren. Eren soldats espanyols del «Regiment Josep Napoleó», procedents de la Divisió del Nord del Marquès de la Romana. Els fugitius, però, foren capturats pels francesos que, d’entrada, n’afusellaren la meitat, i els restants quedaren pendents de la decisió de Napoleó, que no sabem quina va ser.

Més envant,durant la terrible retirada de Rússia, molts de components d’aquella unitat espanyola es passaren als russos o varen ser fets presoners per aquests,que organitzaren amb ells el Batalló «Emperador Alexandre», i els enviaren una altra vegada a combatre,ara a favor dels russos i contra els francesos. Finalment aquest batalló pogué retornar a Espanya,després de la seva llarga i dura aventura, on serien coneguts amb el nom de «els moscovites». Els pocs soldats, en canvi, que continuaren fins al final dins l’exèrcit francès,acabada la guerra no pogueren tornar a Espanya ja que foren considerats traïdors.

Encara que els «afrancesats» no varen ser molts, l’anomenada «Guerra de la Independència» va ser també en part una guerra civil, aspecte aquest molt desconegut,i la invasió napoleònica va significar la irrupció amb força dels liberals a la Història d’Espanya.