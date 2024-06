De la incultura a la manipulació

Una edil socialista explica que les roges del Molinar s’enfrontaren al franquisme?.Quan foren afusellades Franco encara no era el Cap principal. La seva lluita era contra moltes altres injustícies però dubtem que avui hi hagi massa dirigents de per l’esquerra (no diguem ja de per la dreta) que sàpiguen del seu missatge i dubtem que molt ho comparteixin. Ni tota la dreta és i era feixista ni llavors ni ara, ni tota l´esquerra és i ha estat sempre republicana. Però mai ho expliquen en això. Hi ha molts de matisos per discutir i se veu que tampoc interessa fer- ho. Com a mostra vàries preguntes del 36 i que molta gent desconeix. Per que si se sabia que els escamots la dreta s’estaven armant, mesos abans ja del cop d’Estat, no se va intervenir? Tot hom ho sabia menys la policia? Per que sols tres dies després de que l’exèrcit d´Àfrica creues l’Estret amb els vaixells de Marc els avions d’Stalin ja bombardejaven Palma? Estaven ja preparats? Se pretenia fer alçar part de l´exèrcit per aquest mostrés ses cartes? Si és així es van lluir. I que pretenia Barcelona bombardejant la població innocent de Palma? Seduir- nos? I Picornell? Era partidària d´una república parlamentaria com la de Darder? Són altres contextos? Segur?.Si ses coses no s’expliquen bé, mai s’entenen del tot. D’aquí la incultura, la manipulació i la subsegüent o conseqüent cria i piula de granots i de neo- bobo- alcavots i aguilots que s’apunten a qualsevol carro i armen qualsevol nyarro.