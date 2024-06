Als Dies de la vergonya del Parlament, un petit detall

Les nostres ments solen funcionar amb esquemes basats en conceptes oposats (blanc/negre) i fixos. Però la realitat és unitària, continua i canviant.

Veient les imatges dels Dies de lai vergonya al Parlament (el de l’actuació violenta del President i el de les excuses i justificacions) em vaig fixar en un petit detall. La corbata del President que usa un to veu amable i actua amb violència i la del Portaveu del PP, que per un costat critica el President i per l’altra el justifica amb to conciliador, eren iguals. Això em va dur a pensar el següent: No hi ha una diferència clara ni fixa entre els membres de la dreta i de la ultradreta. Els membres dels dos partits actuen de forma conjunta i complementària. En aquest cas, amb complicitat. Uns aparenten que governen (complint escrupulosament els pactes) i altres aparenten donar suport, pero comanden (amb el centenar de clàusules del pacte) als que governen. Una versió de diferent de la vella estratègia del policia bo i el policia dolent.