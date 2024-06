La veritat del mur de les lamentacions de Palma

Primerament vull donar l’enhorabona a Diario de Mallorca per la cobertura dominical sobre Monti-sion de Palma.

En segon lloc, vull indicar que som guia turístic oficial i llicenciat en periodisme, amb un postgrau en informació internacional de la Universidad Complutense. I parlo del conegut com a «Mur de les lamentacions» del carrer del Vent durant uns tours que no tenen preu, sense finalitat econòmica. La veritat que puc compartir és, per exemple, que al segle XX el número de planetes del Sistema Solar era nou i al segle XXI han estat vuit.

Pel que fa a aquest tema, els científics i investigadors assumeixen que les tesis són reinterpretables i podem dubtar si el mur és una part de la Sinagoga o no, però sembla que tots els estudiosos coincideixen a assenyalar que al lloc hi havia una sinagoga, un temple destruït. Ara cal demanar-se si per fer un passeig i contar històries sobre el número de planetes del Sistema Solar, el terraplanisme del congrés menorquí de 2022 (sota les estrelles, vora la mar i amb cerveseta) i sobre el mur que avui ja és un punt espiritual de jueus, alguns venguts des dels Estats Units, hem de demanar a l’Ajuntament, al Consell de Mallorca, a l’Església Catòlica i a la Comunitat Jueva que es posin tots d’acord en una versió i que no la modifiquin cada vuit anys coincidint amb un nou número de planetes i que, és clar, els guies paguem taxes per cobrir les despeses de les ponències i rebre la confirmació per part del representant de la Comunitat Jueva que es tracta d’un lloc sagrat pels jueus.

En tot cas, els meus companys de passeig sense ànim de lucre el que volen és riure amb la idea de muntar una trobada a Getafe per confirmar que la Terra és plana i que el mur és de la Sinagoga mentre fan unes canyes després de passejar i de conèixer gent nova al tour, potser un nou «ligue» o l’amor de la seva vida. Les afirmacions d’un senyor que fa de censor del contingut del passeig els importa poc, gràcies a Déu.

Per cert, vull convidar a mirar si els cognoms García i Madera, relacionats amb Monti-Sion, són conversos. Guerra de calls (com les guerres d’ «aljamas»)?