Sentència educativa

El conseller March deixa una herència enverinada i el conseller Vera l’ha recull encantat. I els sindicats educatius encara en brufen. No sols han estabilitzats centenars de docents sense procés oposició, sinó que encara els han fet passar davant als opositors. Una vergonya que no és el que diu Europa de la que els mestres be ens queixem i que ara els tribunals tomen i tomaran. Pot ser i com ja ha dit Europa, tots els estabilitzats sense oposició hauran de passar un nou procés opositor com la resta. És el just. És el que toca. És el que diu Europa. Ho acceptin. I els sindicats com sempre s´han lluït. Normal que els treiem a pedrades. Només miren per segons quins interessos i aquest són sovint contraris als dels docents. Són merda. Són uns merda. I els distints sub- governs, respecte dels mestres, també. Jo els instal·laria davall un pont a Sant Antoni o en el clavegueram de Formentera tal i com ens envien i tracten ells allà als docents. Seria el just.