Ens podem fiar de les propostes de solució que fa el PP de Balears?

Per contestar aquesta qüestió convé repassar la història recent. Recordar les primeres mesures en aquesta legislatura:

Abaixar l’impost autonòmic per Successions, que beneficia sobretot als rics

Suprimir l’Oficina Anticorrupció que beneficia a...

Anomenar per alts càrrecs a persones amb currículum inadequat, per al càrrec.

I la darrera, fer un Decret que elimina la Comissió de Medi Ambient i simplifica els tràmits i controls per autoritzar la construcció, regularització de les obres il·legals... També esborra la Llei de Benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears. Aquesta va ser el resultat d’una Iniciativa Legislativa Popular en la que amb el lema Avui per demà hi participaren i la signaren més de 12.000 ciutadans. I que va ser aprovada al Parlament a la legislatura anterior amb el suport dels Partits del Pacte de Progrés.

Em vaig apuntar a la campanya perquè tenc un nét i vull que pugui viure la seva vida en un país habitable i saludable amb una educació que l’ajudi a conèixer-lo i a estimar-lo i on pugui usar la seva llengua (la pròpia) a tots els àmbits, inclosos els serveis i l’Administració. Amb aquesta llançada a la paperera d’una llei em sent despreciat com a ciutadà que creu en la democràcia participativa. I ho sent sobretot pel meu nét. El seu futur i els del que l’acompanyaran no el tenen en compte. Pa per avui i fam per demà.

Coneguent la història, ens podem fiar de les propostes dels governants del PP per solucionar els problemes que ens ha dut al tots la massificació i els excessos del turisme?

Que cadascú respongui i actui conseqüentment.