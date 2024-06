Puigdemont i l’amnistia

Què passaria si el senyor Puigdemont decidís tornar i presentar-se per sorpresa al Parlament de Catalunya el dia de la seva constitució, o poc després, sense mostrar-se abans pels carrers de Barcelona per evitar la seva detenció prèvia, i si els jutges fatxes ordenen la seva detenció a la guàrdia civil o als pobres mossos entrant al Parlament català ? Que se n’armaria una de molt i molt grossa, una autèntica batalla campal entre sectors del poble i les forces de «seguretat» de l’estat, que no haurien d’estar mai a les ordres dels jutges en qüestions polítiques, però que per desgràcia hi estan, què passaria, doncs?

Entre altres coses que tots els sectors del poble català, que de moment ha deixat d’esser independentista però que sempre ha estat, i és, demòcrata, com ho mostren els resultats de totes les eleccions, s’unirien davant una violació flagrant per uns extremistes togats d’una llei aprovada pel Parlament espanyol,i de la inviolabilitat del parlament propi,i que Puigdemont passaria a ser el líder o el detonant del moviment democràtic.I ja no en parlem si hi ha morts entre el poble,que aleshores el moviment prendia una força i una amplitud incontrolables.

Clar,tot això si el sr Puigdemont té el coratge suficient per entrar a Catalunya,cosa que vists els seus antecedents de fuita poc airosa quan va proclamar la independència,no sembla evident.Però no es pot prejutjar mai,i podria passar i convertir-se en el detonant d’un moviment democràtic que posàs en perill la supervivència mateixa de la monarquia del 76, ja bastant desprestigiada actualment.