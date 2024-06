Han amollat una manada d’elefants al jardí

Amb l’excusa d’agilitar les gestions de l’Administració autonòmica i coincidint amb la convocatòria de la mesa per tractar la massificació i de l’enfonsament de la terrassa del Medusa, el Govern ha aprovat un Decret amb efectes explosius.

Inclou:

- La regularització de les construccions il·legals prescrites. Qui bada (i no s’atreveix a violar la norma) és beneit. Perquè, encara que et denunciïn, amb el temps el Govern decreta una amnistia que també beneficiarà a alguns membres del seu partit investigats per l’Oficina d’Anticorrupció fins al seu tancament. I la promulgació del decret coincideix amb l’anunci de la Presidenta que recorrerà la Llei d’Amnistia aprovada pel Congrés.

- L’eliminació de la Comissió de Medi Ambient. La necessitat de protecció de l’Ambient i les mesures contra l’Emergència climàtica fan nosa als constructors.

-La creació d’aparcaments temporals (tota actuació humana és temporal) en sòl rústic.

-El traspàs de la responsabilitat de controlar la ITV a empreses privades. Em preocupa que es conseguesqui passar la ITV per vies que faciliten la corrupció.

També esborra la Llei de Benestar per a les generacions presents i futures. Aquesta va ser una Iniciativa Legislativa Popular en la que amb el lema Avui per demà hi participaren i la signaren més de 12.000 ciutadans. I que va ser aprovada al Parlament a la legislatura anterior.

Em vaig apuntar a la campanya perquè tenc un nét petitet i vull que la seva vida transcorri en un país habitable i saludable amb una educació que l’ajudi a conèixer-lo i a estimar-lo i on pugui usar la seva llengua a tots els àmbits, inclosos els serveis i l’Administració. Em sent despreciat com a ciutadà que creu en la democràcia participativa. I ho sent sobretot pel meu nét. Un dia li hauré d’explicar que él seu futur i els del que l’acompanyaran no compta per als que ara governen.

Sense ser un jurista, em sembla que amb a aquest decret es vulneren drets recollits a la Constitució i a l’Estatut. Esperem que persones preparades i compromeses i les entitats que defensen els drets que afecten a la salut (un medi ambient sà), a l’urbanisme respectuós, a la preservació del medi rural i a la seguretat en el trànsit faran les reclamacions pertinents.