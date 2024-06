Sobre lo de Begoña y lo de Leonor

A Begoña, la esposa del presidente, el juez la ha llamado a declarar rompiendo la norma no escrita de paralizar, durante las campañas electorales, los trámites que afecten a las candidaturas para evitar el riesgo de que las urnas les castiguen de manera injusta en caso de que al final no haya delito, algo que podría ocurrir en este caso.

Leonor es la princesa y, en su caso, han sido el PP y Vox, y no un juez, los que han roto la norma no escrita que compromete a los partidos a no divulgar a los medios de comunicación las concesiones de títulos institucionales hasta que así se pacte por los parlamentarios cuyos votos sean necesarios. Lógicamente, para que ninguno se apunte un mérito que es de todos. La reacción del PSOE de Mallorca ha sido anunciar que no votará a favor y Leonor se quedará sin el título de «hija adoptiva» de Mallorca.

Aunque en ambos casos las rupturas de las normas buscan dañar al PSOE, mientras Begoña es vulnerable y su marido y presidente hace malabares para defenderse, Leonor es hija de alguien contra quien los jueces no pueden atreverse (art. 56 de la Constitución) y además es el MASUFA (art. 62.h) por lo que si se enfada porque piensa que a su hija no la tratan con el respeto que se merece podría decirle al JEMAD y a otros militares de su confianza que está muy enfadado con los políticos. Traduzca usted lo que ha leído.

Según veo la coyuntura, o prevalece la democracia de los representantes elegidos en las urnas tomando decisiones legales, gusten o no, o prevalecerá un rey amenazante a merced de unas derechas más o menos ultras.