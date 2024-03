Gol del Mallorca?

Vergonyosa l’especulació de les aèries amb els preus dels vols per a la final de la Copa del Rey. És denunciable però ningú ho farà. El Mallorca és empresa privada que pot ser i tot depèn d’elles. Posaran també vaixells per que al manco hi hagi certa representació bermellona i s’equivoquen. I els aficionats també.

Una manera de reivindicar l´oblit de les illes tant en transport com en moltes altres coses (igualtat dels ciutadans encalça Prohens. Riguin) seria que a Sevilla no hi anés ningú d’aquí. Buit. Tots del Bilbao. Pels futbolistes no se preocupin, juguen millor a fora camp. Basta veure dins la Real Societat. Llavors se munten dues pantalles gegants en el Lluis Sitjar entrada gratis i se fa festa reivindicativa vermellona. Pot ser ajuntarien 100 mil persones i tot. I ho faria saber a toda España. A ver si así se enteran, per que si és per mors Sa Majestat és Copa del Rey però els mallorquins amb aquesta i amb moltes altres podem esperar els reis d´asseguts. Ens creguin, el Sánchez Pizjuan buit seria el millor i el més vertader gol de Mallorca i del Mallorca. I se fotrien molts.