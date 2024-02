Avui estam tan immers en una societat de consum que ens empeny i no ens deixa respirar que si no anam vius, no ens queda temps per pensar. Acabam les festes de Nadal i cap d’any i ja venen les de Sant Antoni, de Sant Sebastià i ja som al carnaval, a Sant Valentí, i llavors ve la Setmana Santa, Pasqua, i ja és la primavera al Corte Inglés, el dia de les Balears amb ofertes de viatges, el primer de maig, Sant Joan, les festes d’estiu, de la tardor amb la incorporació del Halloween, el Black Friday i ja tornen els torrons perquè anuncien Nadal i nosaltres ai las! tenim un any més. Quin vertigen, quin estrès i quin empatx pel meu gust! La vida a aquestes illes s’ha convertit en un món mercantilitzat on sembla que no te lloc el saber gaudir de la sort que tenim de poder simplement contemplar l’espectacle que ens ofereix una natura generosa malgrat totes les agressions a les que està sotmesa. La cultura amb el sentit ample de la paraula no està de moda i sembla que ha quedat reservada a una minoria perquè basta escoltar i llegir els mitjans de comunicació per adonar-se que imperen una mediocritat i una vulgaritat mai vistes presents a tots els nivells: polítics, musicals, cinematogràfics, literaris etc. Uns fets, decebedors i molts preocupants amb una falta d’imaginació, de treball seriós, d’honestedat i d’un abús de la utilització massa fàcil de la Intel·ligència Artificial.