Desde hace algunos años, ha proliferado la adopción de distintos tipos de mascotas que la sociedad ha ido incorporando a su vida cotidiana, ya que se ha podido demostrar que son una terapia para personas de todas las edades.

Ahora bien, se dan situaciones en que las distintas adopciones también sirven para tener como adorno, para cazar, para presumir y por mimetismo del momento. Sin que se tenga la sensibilidad necesaria para atender sus sentimientos, que los tienen, como los demás.

Aún sigue existiendo el incivismo de algunos que las tratan mal o permiten que las heces se dejen sin recoger, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos.

Por los medios de comunicación se ha podido saber del mal trato que hacen de ellas algunos que no se cuidan de respetarlas como tal. He conocido de alguien que ha depositado veneno por donde paseaban, con el fallecimiento de las mismas. Recientemente he conocido un vecino que se dedica con una escopeta de balines a disparar para matar o herir animales de compañía, por el mero hecho de serlo.

Esperemos que con la reciente Ley de bienestar animal, vayamos tomando conciencia de que los animales tiene sentimientos.