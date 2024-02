Bertolt Brecht va deixar dit que el feixisme no era el contrari de la democràcia, sinó la seva transformació en èpoques de crisi. Sens dubte tenia ben present l’experiència de l’Alemanya del seu temps, on Hitler havia arribat al poder després d’unes eleccions, aliant-se amb alguns partits de dreta, enmig d’una greu crisi.

No podria estar passant ara el mateix a Espanya, on alguns jutges extremistes estan tractant d’impedir per tots el mitjans l’aprovació primer, i la posada en pràctica després, de la Llei d’Amnistia ? Utilitzant políticament els delictes contemplats en el Codi Penal d’una manera totalment arbitrària i deformada, per impedir que la llei pugui entrar en vigor i aplicar-se mai. Oposant-se, en suma, a les decisions dels representants del poble, ells, que no ha elegit ningú i que no tenen cap funció política, sinó només tècnico-jurídica. No diu la Constitució que tot el poder emana del poble? Qui són ells per impedir-ho, ficant-se enmig i posant-se per damunt de les funcions constitucionals del legislatiu per tal d’imposar les seves idees ultres ?

Què passaria si les manifestacions poguessin esser qualificades de «actes de terrorisme» segons el gust d’alguns jutges exaltats, i la defensa del dret d’autodeterminació de traïció a la pàtria, delictes no només imputables als partits independentistes o nacionalistes sinó també als qui d’una manera o altra col.laboren amb ells o admeten aquest dret ? No significaria això el final de la democràcia i de les llibertats públiques? Sense necessitat d’intervenció militar, de cop d’estat clàssic, no estaríem davant d’un cop d’una forma nova,utilitzada fins ara només a certs països sud americans ? Quins partits sobreviurien al desastre, el PP, Vox, Ciutadans, la Falange? Ni tan sols el PSOE. No hauríem de fer cas de l’advertència de Brecht?