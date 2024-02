Desde hace varios sábados veo en IB3 después del Temps de su telediario el espacio de las Passejades-paseos-caminatas-excursiones por Mallorca, Menorca e Ibiza, dirigidas por el hábil caminante Vicenç Sastre en compañía o ayuda de María Rosselló.

Como no ex, pero un poco sí, de las excursiones montañeras, afición número uno en cuanto deporte, agradezco a IB3 la emisión del espacio. Es precioso el camino. Reconozco Es Pontás. Camino en la actualidad por Bellver -las dos últimas Passejades emitidas. Sus ratito de berenar me resulta entrañable; el dibujo de Vicenç lo mismo. Las poesías que recita María dan voz al paisaje para estar de alguna manera en la excursión y con ellos. Buenas parecen sus botas. Coloridos son sus anoraks. Decididos sus pasos

Recuerdo haber sido «alumna» y «escoba» de Vicenç en una ruta por Valldemossa rumbo al Caragolí sin poder llegar por la granizada; otra entre Mortitx con paso por Ben de S’Oca- qué divertido fue- y varias más.

Esperaré al próximo sábado para ver o recordar a dónde me llevan María y Vicenç me imagino el antes de limpiar las botas-por ejemplo- y el después al terminar guardar las polainas y el chubasquero porque no granizó como aquel día en Valldemossa.

Gracias, amigos.- Hasta el sábado « si Deu vol».

CPD: Un adiós triste y deportivo para Carlos-Carles Falcón que falleció por accidente grave en la segunda jornada del Dakar 2024 cuando competía con su moto.