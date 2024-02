25 milions! Amb aquests doblers se desmunta l’edifici, se deixa la fesomia de ciutat com abans i se munta altre pic per Son Castelló amb la resta d’edificis calcats del nord (ASIMA). GESA és el nord ben sobre la Mediterrània. Una animalada insostenible impròpia de Ferragut que va fer coses molt millors. Ara no la feria. Allà ni dialoga amb la mar ni amb la ciutat, ni amb la murada, ni amb la Seu ni amb el Galatzó. Que ara el facin museu del que ja hi ha és penós. Altre pelotazo? 25 milions podrien ser 200 vivendes de protecció oficial i amb els doblers de les rendes 100 vivendes més.