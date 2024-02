El cant de la sirena marca el rumb cap al naufragi

Segons la mitologia grega a l’envoltant del Mediterrani hi havia sirenes. Aquestes emetien uns cants seductors que atreien irresistiblement als mariners. De manera que posaven rumb cap a elles i s’estavellaven contra les roques.

Els polítics que dirigeixen el Govern de la Comunitat difonen cants de sirena. Amb l’excusa de la llibertat, d l’eficàcia i de l’acceleració dels tràmits de les autoritzacions, anuncien l’eliminació de les normes i dels controls vigents. Aquestes normes i controls s’han anat proposant i acordant al llarg dels anys a partir de l’experiència i dels informes científics per prevenir els problemes derivats de les autoritzacions. Si hi ha manca d’aigua o risc d’inundació (com la que va succeir a Sant Llorenç) és raonable fer un estudi previ a l’autorització de construccions d’habitatges o d’infraestructures.

És com si a un cotxe li llevassin els dispositius de control i les proteccions perquè sigui més ràpid. N’hi ha, brusquers que ho fan, posant en risc la seva vida i la dels altres. En teoria aquests vehicles no poden tenir el Permís de circulació.

Fa quinze anys una gran crisi va sacsejar les economies del món. Els estats hagueren de posar cents de mils de milions d’euros per evitar la fallida dels bancs i milers de compradors perderen les cases per no poder pagar les hipoteques. Segons els experts va ser deguda a la relaxació o l’eliminació de les normes i els controls. Que jo sàpiga als responsables del desastre no se’ls va demanar responsabilitats, llevat dels que estafaren o directament s’aprofitaren de la crisi que ells mateixos havien provocat. Els arguments dels autors del desastre eren molts semblants als actuals: afavorir l’enriquiment ràpid i sense límits.

Sense límits no hi ha futur.

Una de les normes que volen eliminar és la del projecte legislatiu popular Avui per demà que protegeix el futur dels que encara no tenen edat per decidir ni votar.

Sense normativa ni controls els problemes esclataran quan ja no es pugui fer res.

És el rumb segur cap al naufragi.